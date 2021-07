Muusik Alen Veziko soovitab kolme raamatut, mida suvel lugeda

Veziko sõnul see raamat pani ta mõtlema enda käitumise üle. «Selle raamatu teeb minu jaoks huvitavaks see, et see annab vihjeid sellest, miks me teatud moodi käitume. Teatud käitumismustrid ja –mudelid tulevad lapsepõlvest, aga teatud mustrid on sisse õpitud kümnete tuhandete aastatega – kellel on hirm pimeduse ees, kellel roomajate. Kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, hakkasin mõtlema näiteks, miks ma teatud situatsioonides ärritun. See raamat selgitab, miks me teatud olukordades nii käitume,» soovitab ta seda lugeda, et iseennast paremini mõista.

«Lohetätoveeringuga tüdruk», Stieg Larssoni triloogia

Stieg Larssoni raamatud «Tüdruk, kes mängis tulega» ja «Lohetätoveeringuga tüdruk». FOTO: Pm

Veziko sõnul on see kõige paremas mõttes kerge kirjandus. «Ma ei mäleta, et oleksin kunagi varem käinud raamatupoodides uurimas, millal järgmine osa raamatust ilmub. See raamat on küll paks nagu telliskivi, aga sai loetud kahe päevaga ja käisin uurimas, millal järgmine osa ilmub,» räägib ta, et raamatud olid tõeliselt kaasahaaravad, meelelahutuskirjandus kõige paremas mõttes.

See raamat tekitas temas erinevaid emotsioone – vahel tülgastust, külmavärinaid, aga ka palju rõõmu. «Kes on natukenegi mööda Rootsit käinud, siis need kohad on ju kõigil teada, millest seal räägitakse, see on alati huvitav,» märgib ta.

Ka kirjeldab raamat hästi kuningliku või suure ühiskonna elu. Rootsis on teistmoodi kui Eestis, seal on kõrgklass, millest meie väikse riigina rääkida ei saa. On kuninglikust soost inimesed, kes on mõnes mõttes kõrgemad kui seadus.

Küll aga ei soovita Veziko vaadata raamatu järgi tehtud filmi.

Veziko meenutab, et tegu oli kohustusliku kirjandusega, mida ta luges esimest korda teismelisena. «See emotsioon, mida raamat tekitas ebaõigluse kohta... see oli esimene kord, kui tundsin raamatut lugedes nii võimast emotsiooni,» meenutab ta.