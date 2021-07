Kuidas säästa, kui raha elamisekski ei piisa? Merit Raju õppis selle selgeks

Säästa saab ka väikestest sissetulekutest

«Esimene kord, kui ma täiskasvanuna teadlikult säästma hakkasin, oli tudengina Saksamaal 2001. aastal. Mul oli umbes 1000 € stipendium, aga ma elasin Hamburgis, kahe miljoni elanikuga suurlinnas, kus see võimaldas vaid üsna tagasihoidlikku elu. Paar kuud pärast kooliaasta algust kutsus mu kohalik Saksa pank mind finantsnõustamisele. Oo! Läksin puhtalt professionaalsest huvist, kuna paar kuud tagasi olin just lõpetanud pangatöö Eestis. Nad uurisid mu kontoväljavõtet mureliku pilguga ja soovitasid teha endale iga kuu alguses 100-eurone püsimakse. Säästa, kui mu kulud väga kokkuhoidliku elu juures olid tegelikult olnud suuremad kui sissetulekud. Iga kuu oli mul senini 100 eurot puudu, mitte üle jäänud!» meenutab ta. Merit võttis siiski väljakutse vastu. Sellest sai kogemus, et see on võimalik: –100st +100ni.

Merit Raju, «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni». FOTO: Lihtne OÜ

Kõigepealt on oluline üldine ülevaade

Kuhu raha üldse läheb? Ja kus on valiku kohad, kas midagi on päriselt vaja? Meritil oli lemmikjäätis šokolaadi ja mandlitega, mille söömist ta piiras siis kõvasti. Veel teadis ta, et eelarves püsimiseks võib ta iga päev vaid ühe sõnumi saata. Lisaks pidi ta veel leidlik olema, kuidas püksirihma pingutada: valis sellised loengud, kuhu jõudmiseks sai minna metroosse pärast üheksat hommikul, mil pilet oli soodsam kui varahommikul, või sõitis rulluiskudega või läks hoopis tund aega jala jne. Nii oligi ta iga kuu lõpus kenasti 100-ga plussis.

Merit tõdeb, et lihtsam on muidugi kanda see summa kuu alguses oma kontolt ära, et kiusatusi tekiks vähem, ja just seda ta tegigi – kandis kuu alguses summa kogumishoiusele.