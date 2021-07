Südantsoojendav lugu lapselapsest ja vanaisast, kes elavad maailmas, kus päike ei paista

Maja Lunde kirjutatud ja Lisa Aisato kaunite illustratsioonidega raamat «Päikesevalvaja» räägib loo Lillist, kellel on päikesest ainult ähmane mälestus, tema maailm on vihmane ja pime. Mitte miski ei taha märjas mullas kasvada, ühelegi taimele ei meeldi igavene hämarus. Lillil elab koos vanaisaga, kes hoolitseb selle eest, et külarahval oleks köögivilju. Siit leiad katkendi raamatust.