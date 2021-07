Kriisipsühholoog selgitab, mis on kolm tähtsat küsimust, mida inimesed kriisis läbivad

Kuidas?

Kui läbi miks-küsimuse on olemas kirjeldus ja esmane mõistmine, siis saame hakata küsima järgmist küsimust «kuidas?». Kui me oleme oma olukorra endale pisutki selgemaks teinud, siis saame hakata vaatama edasiliikumise võimalusi. Kuidas-küsimus või ka lihtsalt võimalusi uuriv vaateviis aitab meil aru saada, mida me saame selle muutunud olukorraga peale hakata.

Küsides «kuidas?», kogume me kokku erinevad variandid, mis muutunud maailmas elu jätkamist võimaldavad. Nii uurides saame aru, mis on meil veel alles ja mis on kasutatav või millest on abi ja mis täna veel toimib. Kuidas-küsimus on tähtis, kuna see viib meid edasi, kriisist väljapääsu suunas. Siiski ei saa me hakata kuidas-küsimusi esitama kohe algusjärgus. Ei saa uurida lahendusi, kui pole veel selgeks saanud, mida lahendada tuleb. Sellepärast tuleb paratamatult käia läbi valus muutuse uurimise protsess, õppida oma olukorda tundma, et me saaksime hakata edasiviivalt vastama oma kuidas-küsimustele. Sellel teel võib olla kõrvalolijatest palju abi. Kui keegi on kõrval ja kuulab ära kõik kriisis olija «miksid» ning nendega kaasuvad reaktsioonid, siis saab ta julgustada teda oma muutuste maailma detailsemalt uurima. Seejärel on kõrvalolijal ka lihtsam kriisis olija suunata küsimustega, mis aitavad avastada, kuidas on edasiliikumine võimalik.

Milleks?

Kui oleme saanud selgeks, kuidas kaotusi ja muutusi arvestades edasi elada, siis tuleb nii-öelda kriisi väärtuse kättesaamiseks esitada ka kolmas küsimus «milleks?». See küsimus ei ole enam «miksilikult» olukorda tundma õppiv või «kuidaslikult» lahendusi otsiv, vaid pigem filosoofiline ja eksistentsiaalne, mis aitab vaadelda elu laiemalt, püüdes mõista ja mõtestada toimunut läbi väärtuspõhiste üldistuste. Milleks-küsimuse abil püüame kriisikogemust paigutada oma elukäsitlusse ja väärtussüsteemi. Me sobitame läbitud elusündmuseid kokku oma arusaamadega kaotuse, õige ja vale, õigluse, inimlike piiride ja nende taga oleva ning palju muuga.

Kui kuidas-küsimusega integreerisime oma kaotuskogemust oma muutunud elureaalsusesse ja kujundasime uued praktilised elujuhised, siis milleks-küsimuse abil kujundame ümber oma sügavamaid elu aluseid, mõtlemisloogikaid, hoiakuid – kõiki asju, mille abil oma elu endale seletame ja seeditavaks muudame. Milleks-küsimus aitab meil enda oma eluga lepitada. Läbitud kriis muutub meie elu loomulikuks ja väärtuslikuks osaks, kui leiame vastused, mis aitavad paigutada kriisikogemuse kokku laiema tähendusväljaga. Viimane eeldab muidugi, et oleme oma elu laiema mõtestamisega tegelenud, oleme kokku puutunud inimelu seletavate mõtete ja lugudega. Kui me ka varem pole seda teinud, siis kriisis olles on täielikuks paranemiseks selline eksistentsiaalne elu uurimine vältimatu. Sügavam aktsepteerimine ja rahutegemine sünnib läbi tervikliku loogika leidmise, mida annab oma kogemuste sidumine oma eluga ja elu üldisemalt seletava suure looga, mis annab kõigele meie elus tähenduse ja mõtte.

Ka milleks-küsimuse otsingutes saab olla abi kõrvalolijatest. Keegi teine näeb asju teise nurga alt ja võib märgata, mida me ise ei avasta. Seepärast oskab ta esitada avardavaid küsimusi ja juhtida tähelepanu detailidele, mis meie endi silmale on jäänud märkamatuks. Pealegi vajavad filosoofilised arutelud just eriliselt, et neid sõnadesse pannakse. Sääraste mõtete konstruktsioonid on tihti sedavõrd keerukad, et ilma välja rääkimata või kirjutamata eksime neis ära ja satume ummikusse. Nende keerukate mõtteprotsesside klaarumiseks on dialoog

nutika partneriga hindamatu väärtusega. Milleks-küsimustele ammendavate vastuste leidmine aitab võtta kasutusele kriisikogemuse väärtusliku poole, kogu tarkuse varasalve, mida siit on olnud võimalik õppida.