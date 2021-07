Dave Benton tervendamisannetest: universumi ande tuleb kasutada ainult siis, kui see on tõepoolest vajalik

Olenemata sellest, kas inimene tegeleb vaimsete teemade ja alternatiivse ravimisega või mitte, on kõigil need võimed tegelikult olemas

Benton rõhutab raamatus «Olen see, kes olen», et mõnel on need enam tuntavamad kui teistel, kuid hea tahtmise korral on kõik võimelised midagi endas välja arendama.

Ta tõdeb, et muidugi on mõned meist sündinud siia ilma päris eriliste annetega. Nemad peavad õppima mõistma seda, mida arvavad end mitte teadvat.

Enamikku alternatiivse tervendamise viisidest saab tänapäeval järk-järgult õppida spetsiaalsetel kursustel. Tuleb tunnetada ja sellele häälestuda nii vaimselt kui füüsiliselt, muidu see ei toimi.

«Märkasin juba lapsepõlves, et midagi erilist ühendas mind ravitsemisega – hilisõhtul isa käsivarte masseerimisest kuni huvini meditsiini vastu. Ka see, kuidas tajusin ümbritsevat, olukordi, mis meil lapsepõlvekodus ette tulid, kuidas rahustasin ema, et kõik saab korda või vastupidi hoiatasin, et miski tundub halvasti olevat – see andis tunnistust mu looduslikest võimetest. Ma ei tundnud end seejuures sugugi alati mugavalt, aga ei hoidnud neis asjus ka suud kinni. Lisaks muule mõtlesin ja otsisin vastuseid tõsiasjale, et suutsin näha asju juhtumas juba enne, kui need tegelikult aset leidsid. See ajas mind segadusse. Ei saa salata, et tundsin huvi esoteerika vastu, kuid mõistsin, et mul on pikk tee minna. Kindel oli, et ma tahtsin selles vallas rohkem teadmisi saada,» meenutab Benton.

Arubal oli haridus seotud katoliiklike normidega

Tema kodusaarel Arubal oli valdav katoliiklus, aga inimesed uskusid ikkagi Emakest Maad ja esivanemaid. Ajalukku pilku heites selgub, et tema esivanemaiks olid arawaki indiaanlased, kõik muud mõjud tulid hiljem itaalia, portugali, hollandi ja hispaania meremeestega.

Benton selgitab, et see tähendab, et kogu haridus oli seotud katoliiklike normide, koolide, kiriku ja mõtteviisiga. Leidus muidugi ka teisi religioone, kuid need olid vähemuses. Kaheteistkümnendast kolmeteistkümnenda eluaastani oli Benton preestri elukutseks valmistuvate poiste koolis. «See ei kestnud kaua ja ma tahtsin sealt aina minema pääseda. Ma ei näinud mingit põhjust, miks meist üleüldse oleks pidanud saama preestrid, sest ei tundnud mingit sidet selle valdkonnaga ega saanud ka oma küsimustele koolis õpetatavate põhimõtete kohta arusaadavaid vastuseid. See peatükk sulgus minu jaoks igaveseks. Sellest ajast alates küll teadsin, et Jumal on olemas, aga mitte keegi ei pidanud mulle õpetama, kuidas täpselt Jumalasse uskuda,» märgib ta.

Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen». FOTO: Karen Härms

Neljakümneaastaseks saades sai temast reikimeister ja ta õpetaja küsis temalt peaaegu iga päev: «Miks sa siin oled, sa ju tead kõike. Miks sa seda ikka uuesti teed?»