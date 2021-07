Magusvalus lugu kõige ebatõenäolisematest armastajatest

Louisa Clark teab paljusid asju. Ta teab, mitu sammu on bussipeatusest koju. Ta teab, et talle meeldib töötada Võisaiakese kohvikus, ja ta teab, et ta võib-olla armastab Patrickut. Louisa ei tea aga seda, et ta jääb ilma tööst talle nii armsas kohvikus ja et saatusel on tema jaoks veel nii mõndagi varuks.

Will Traynor teab, et liiklusõnnetuses saadud vigastuste tõttu kadus tal igasugune eluisu. Ta teab, et kõik tema elus on piiratud ja rõõmutu, ja ta teab täpselt, kuidas ta sellele kõigele lõpu teeb. Will ei tea aga seda, et kohe-kohe tema ellu sisenev Lou täidab kõik mäslevate värvidega. Will ei tea, et see tüdruk toob ta näole taas naeratuse. Ja kumbki neist ei tea, et nad muudavad teineteist igaveseks.