Puhasta keha joogide kombel: joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik selgitab, mis on monodieet

Raamatu «Kundalini jooga võlumaailm» autor ja Õnnelaboratooriumi joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik selgitab, et jooga puhastusdieete kutsutakse monodieetideks ja kundalini jooga õpetuse kohaselt on need kehale palju kasulikumad kui täielik paastumine.