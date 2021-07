Väärt nipid: aktsiatega rikkaks saamise kuldreeglid!

Enamus aktsiatega sahkerdajad teenivad kas keskpärast tulemust või kannavad kahju, sest neil puuduvad vajalikud teadmised. Et sest kaosest võitjana välja tulla, tuleb endale selgeks teha rida printsiipe ja meetodeid, mis aitavad turvaliselt karidest mööda navigeerida ning portfelli kasvatada.

O’Neil pakub lugejale suurepärase investeerimisalase arusaama, oskused ja meetodid, mis aitavad edukamaks investoriks kasvada. Raamat pole kirjutatud eliidile, vaid jõukama tuleviku sihikule võtnud tavainimesele. Keegi pole kunagi liiga noor ega vana, et aruka investeerimisega algust teha.

• Aktsiaid tuleb osta siis, kui nende hind on aasta tipu lähedal, mitte siis, kui need on allapoole vajunud ja paistavad ahvatlevalt odavad.

• Aktsiaid tuleb kiirelt müüa, kui kahjum on väike (7–8%), selmet loota, et nende hind taas tõuseb. Paljud enam ei tõuse.

• Pole mõtet pöörata tähelepanu ettevõtte bilansilisele väärtusele, dividendile või P/E-suhtarvule. Viimase saja aasta jooksul pole need tulevaste edukate ettevõtete kohta eriti väärtuslikku eelteavet andnud. Küll aga tasub keskenduda ajalooliselt tõestatud teguritele nagu tugev kasum ja käibekasv, hinna ja kauplemismahu dünaamika ning hea uue tootega ettevõtte esikoht kasumlikkuse poolest oma sektoris.

• Pole tarvis tellida hulgaliselt uudiskirju ega nõustamisteenuseid ning lasta end mõjutada teiste soovitustest. Need on vaid isiklikud arvamused, mis osutuvad üsna sageli üsna kulukaks.

• Vii end kurssi aktsiahinna ja kauplemismahu päeva-, nädala- ja kuugraafikutega – need on hindamatuks abivahendiks, mida amatöörid kipuvad ebaolulistena kõrvale lükkama.

• Kasuta end õigustanud reegleid, mis ütlevad, millal aktsiast väljuda ja teenitud kasum sisse võtta, samuti turule sisenemise ja portfelli müümise või investeeringute osakaalu vähendamise kohta. 90% investoritest ei järgi neid.