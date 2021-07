Mis on piirideta mõtlemise eelised?

Sinek rõhutab, et meie võimuses on luua maailm, kus suurem osa inimesi ärkab igal hommikult innustatuna, tunneb end töö juures turvaliselt ning jõuab õhtul koju rahulolevana. Selline muutus, mille eest ma seisan, ei ole lihtne. Kuid on võimalik. Heade, suurepäraste juhtide toel võib sellest visioonist saada tõelisus. Suurepärased juhid mõtlevad kaugemale kui lühikese aja peale, neil on pikaajaline vaade. Need on inimesed, kes teavad, et jutt ei ole järgmisest kvartalist või järgmistest valimistest, me räägime järgmisest sugupõlvest. Suurepärased juhid seadistavad oma ettevõtted edulainele, nii et see jätkuks ka pärast nende elu lõppu, ning sellega kaasnevad hüved – meile, ärile ja isegi aktsionäridele – on erakordsed.