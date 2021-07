«See riik saigi alguse näljast. See riik näljutas omaenda kubermange ja linnu.»

Meeletu raamat riigist, kus vanaema nälgis. Suuremat ta sellest ei rääkinud. Ainult seda ütles, et sinna sõitnud olid nad vabatahtlikult. Et seal oli külm. Et veel enne, kui sülg maapinnale maandus, külmus see ära. Ja veel seda, et see sõna, mis tähendab poola keeles «unustage ära“» (zapomnicie), tähendab vene keeles «jätke meelde» (запомните).