«Luule lainel» toob luuletajad raamatukogude hoovi

Sarja esimene üritus toimub neljapäeval, 15. juulil kell 18 Kännukuke raamatukogu (E. Vilde tee 72) hoovis, kus esitavad luule Villu Kangur ja Mait Valk. Mõlemad luuletajad on tuntud laulusõnade autorid, kes on ka aastakümneid luuletusi kirjutanud. Villu Kangur on kirjutanud laulusõnu ansamblitele Ultima Thule ja Singer Vinger ning Mait Vaik Sõpruse Puiesteele ja Vennaskonnale. Üritusel saab ülevaate ka uue Kännukuke kogukonnaaia tegemisest ja raamatukogu eriteenustest (nt innovatsioonilabor, fotostuudio). Kõik osalejad on oodatud enne ja peale üritust innovatsioonilaborisse luulest inspireeritud kotte, rinnamärke, kleepse jne tegema.