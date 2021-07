Kuidas lasta minna sellel, mida teised arvavad ning olla päriselt õnnelik?

Tavaliselt on sada asja korraga teha, ühed on vajalikumad, teised mitte nii väga, aga ikkagi on neid tarvis teha. Õnnehetk on see, kui tõmmata piltlikult öeldes juhe seinast, lülitada telefon välja ning jätta kogu «vajalik» kõrvale, heita hoopis võrkkiike lebama ja lihtsalt olla. Kui võrkkiike pole, siis sobib ka murule pikali heitmine või diivanisse vajumine. Peaasi, et saaks olla mõnusalt ja mugavalt, tunda soojust ja hubasust, vaadata taevasse ning jälgida pilvede liikumist, püüda leida nendest erinevaid loomakujutisi, nautida üle taeva lendavate lindude liuglemist ja lasta päikesel end paitada.