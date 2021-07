Kasulik teadmine: kuidas piirideta mängu mängides saavutab igal alal paremaid tulemusi!

Sinek selgitab, et piiridega mängude mängijad on teada. Neil on kindlad reeglid. Ja mängul on kokkulepitud eesmärk, mille saavutamisel mäng lõpeb. Näiteks jalgpall on piiridega mäng. Kõik mängijad kannavad vormi ning neid on kerge tuvastada. Mängul on kindlad reeglid ning kohtunikud jälgivad nende täitmist. Kõik mängijad on nõustunud reegleid järgima ja karistuslööke lööma, kui on reegleid rikkunud. Kõik teavad, et võitjaks saab meeskond, kes on kokkulepitud aja jooksul rohkem punkte saanud, seejärel saab mäng läbi ning minnakse koju. Piiridega mängudel on alati algus, keskpaik ja lõpp.