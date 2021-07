Mis on elu mõte ja kuidas seda leida?

Sa kas kasvad või kahaned

«Oletame, et sinu soovunistus on leida armastav mees, saada lapsi, olla hoitud ja teha samas ka karjääri alal, mis silma särama paneb. Kogu sinu fookus on nendel eesmärkidel. Suure tõenäosusega saavadki need täidetud. Kuidas edasi? Kas see ongi kõik? Eesmärk täidetud ja täiskäiguga kuldse vanaduseni? Kaugel sellest,» märgib Pettinen ja lisab, et elu üks seadusi on, et sa kas kasvad või kahaned. Kui tunned rahutust, on väga normaalne ihata paremat, unistada suuremalt ja jõuda kaugemale. Selline käitumismuster on inimloomusele omane. See on meile sisse kodeeritud. Ära hoia ennast tagasi!