Oma eesmärkide saavutamiseks on väga oluline müügioskus

Mindset coach Karmo Kivi sõnul pelgavad paljud sõna müük, sest sellega assotseerub millegi pähe määrimine. Tegelikult on see aga oma toote-teenuse, sh ka idee veenev esitlemine teadmisega, et see toode või idee on väga hea ja selle ostu või rakendamise läbi võidavad mõlemad.