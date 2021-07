Saa tuttavaks meie naaberriigi ilu ja võluga

Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Mahukas, rikkalikult fotodega illustreeritud «Läti reisijuht» tutvustab parimat, mida Lätil on külastajatele pakkuda. On need siis kaunid looduspaigad, matkarajad, põnevad muuseumid või uhked mõisahooned.