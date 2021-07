Sõrmevalul võivad olla just need üllatavad põhjused

See on seotud välismaailma eest kaitsmise ja sellele reageerimisega. Lapsed üle maailma on sellest funktsioonist teadlikud, öeldes näiteks: «Pöial püsti! Mina väljas» või «Pöial püsti! Ma ei mängi rohkem!» Kui väikelastel on vaja rahuneda, hakkavad nad samuti pöialt imema. Tänapäeval pistavad lapsed aina enam pöidla asemel suhu keskmise või neljanda ehk nimetu sõrme ja see on loomulikult tähenduslik: lastel on puudu teetähistest ja nad vajavad sisemist turvatunnet. Pöial on seotud välise kindluse ja kaitsega, keskmine ja neljas sõrm kujundavad aga turvatunde otsingut ühtsuse, mitte kaitse kaudu. See sisemise ja välise ühtsuse vajadus seostub püüdega välismaailma suhtes tegutseda või võimu omada.