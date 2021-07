Eluterve pohhuist teab, et elus on paljud asjad ebamugavad. Suva sellega!

Ebamugav on hommikul vara üles tõusta, kui kell heliseb. Ebamugav on küsida võõralt inimeselt kella või teejuhendit. Ebamugav on alustada rahvahulga eest toosti või kõnet. Ebamugav on rääkida töö juures probleemist. Ebamugav vahel ka võib olla käe tõstmine loengul, et esitada küsimus. Ebamugav on võtta elukaaslasega üles teema, mis sind vaevab ja võib tekitada konflikti. Ebamugav on läheneda peol võõrale inimesele, kes sulle huvi pakub. Ebamugav on kutsuda kedagi välja kohtingule, kui see inimene sulle tõesti meeldib. Ebamugav on purssida võõrkeelt, mida sa alles õpid. Endiselt on pisut ebamugav võtta igal hommikul külma dužži. Aga elutervel pohhuistil on täiesti pohlad oma ebamugavuse tundest.