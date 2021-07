«Mõni teos raputab su läbi, teine poeb südamesse. See raamat teeb samaaegselt mõlemat.»

«Luban, et «Taltsutamatu» õpetab sulle enda kohta rohkem, kui eales arvata oskad. Igal emotsioonil on oma funktsioon, igal murel on lahendus. Raamat esitab küsimusi, mida on keeruline ignoreerida ja aitab vaadata endale silma ning öelda – ME SUUDAME TEHA RASKEID ASJU!»