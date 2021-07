Rahvusraamatukogu avab septembris oma esinduse Solarises

Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) avab septembris Solarise keskuses oma esinduse, kus pakutakse võimalust ajalehti-, ajakirju- ja raamatuid sirvides aega veeta, raamatuid laenutada ning kohal on ka infonõustamist pakkuvad infospetsialistid.

Alates septembrist pakutakse RaRa saatkonnas infonõustamise teenust, kus spetsialistid aitavad infohulgas orienteeruda, vajalikku infot leida ja andmebaase kasutada. Teenus on tasuta. Samuti pakutakse väikeses mahus raamatute laenutust ning ajalehtede, ajakirjade sirvimise võimalust. Lisaks on ruumis ka väikene lasteraamatute nurk. Solarise teisel korrusel on avatud ka näitus «Millised on tuleviku raamatukogud?».

«Rahvusraamatukogu kolimisperioodil, hinnanguliselt novembrist 2021 kuni jaanuarini järgmisel aastal, on Solarise saatkond ainsaks teeninduspunktiks lugejatele, aidates nii leevendada meie teenuste katkestusi. Rekonstrueerimise ajal võimaldab see hoida rahvusraamatukogul sidet kõigi oma lugejatega,» sõnas rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhataja Helena Pant.

«Meil on väga hea meel, et rahvusraamatukogu on leidnud tee Solaris keskusesse,» ütles keskuse turundusjuht Kristin Lepikson. «Oleme alati pidanud oluliseks Solarise kultuurifunktsiooni. Kui eelmisel aastal avasime meie kahele kinole ja kontserdimajale lisaks Solaris galerii, siis nüüd rahvusraamatukogu lisandudes saame külastajatele veelgi kvaliteetsemat vabaajaveetmise võimalust pakkuda,» lisab Lepikson.

Idee tuua raamatukogu kaubanduskeskusesse sündis teenusedisaini koolitusprogrammi raames, mille viis rahvusraamatukogu töötajatele läbi Jana Kukk Rethinkist.

«Rahvusraamatukogu meeskond sai hakkama teoga, millega paljud suured ja pika ajalooga organisatsioonid tihti hakkama ei saa – teenusedisaini koolitusprogrammi raames sündinud miniraamatukogu ei jäänud vaid ideeks, vaid see viiakse reaalse eksperimendi läbi ka ellu. Julgus päriselt katsetada on see, mis eristab teenusedisaini edukalt rakendavat organisatsiooni. Eriti hea meel on selle üle, et rahvusraamatukogu tuleb inimestele lähemale ja ei tundu enam kauge ja elitaarne,» rõõmustas agentuuri Rethink asutaja Jana Kukk.