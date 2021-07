Tiina Kuuler esitles uut «Koduveini aabitsat»

«Põhjalikule koduveiniõpetusele on lisatud siidrite ja vahuveinide tegemise peatükid. Lisaks on veel palju uut materjali, näiteks tutvustan oma raamatus veinitegemise äppe ja kirjutan levinumatest vigadest ning tõrgetest, millega inimesed veiniteol kokku puutuvad. Seda, et Eestist on saanud veinimaa, kinnitab aga peatükk «Eesti Veinitee». Veinihuviline saab sealt teavet 19 veinimaja ja kahe siidritootja kohta,» tutvustas Tiina Kuuler raamatu uuenenud sisu.