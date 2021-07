Kui ohtlik on see, kui täitub noore neiu unistus saada kuulsaks juutuuberiks?

Macy Evans on tüdruk, kes elab väikeses Honeyfieldi linnas ning unistab samuti, et tema Youtube´i kanal hakkaks nii palju raha sisse tooma, et ta sellest väikelinnast põgeneda saaks. See tähendab pidevat mõtlemist, et millist sisu oma kanalile luua, vaatajanumbrite jälgimist, järgmiste videote planeerimist.