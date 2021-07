Hindamatu teadmine: kuidas suhelda oma unistused täide?

Raamatu autor Keith Ferrazzi avastas juba varajases eas, et see, mis eristab keskpäraseid inimesi edukatest, on nende erinev arusaamine sellest, kui tähtis on suhete loomise oskus nii, et kõik sellest võidaksid.

Raamat «Ei ühtki einet üksi» näitab ära täpsed sammud ja mõtteviisi, mida autor kasutab, et luua side tuhandete kolleegide, sõprade ja teiste kontaktidega – inimestega, keda ta on aidanud ja kes on aidanud teda.

Internetiajastu võimas kasv ainult kinnitab Ferrazzi teadmiste väärtust, sest kontakti loomise ja väärtustamise tähtsus on tänapäeva maailmas üha kasvavas trendis.

Ferrazzi on pärit tagasihoidlikust töölisklassi perest, kuid ta on ilmutanud tähelepanuväärset võimekust luua kontakte, mis on aidanud tal pääseda maailma tippülikoolidesse Yale’i ja Harvardisse ning erinevatele tippjuhtide positsioonidele.

Tema kontaktivõrgustik ulatub valitsuse koridoridest kuni Hollywoodi staarideni ning tähelepanuväärsed tulemused suhete loomisel on toonud talle Leader for Tomorrow tiitli Davose Maailmamajanduse Foorumil.

Ferrazzi kontaktiloomise viis põhineb vastastikusel abistamisel ja ühendamisel ning ta on arendanud välja süsteemi praktiliste põhimõtetega, millest vaid mõned näited on:

Ära kogu punkte: pööra tähelepanu vastastikusele kasulikkusele; Hoia pidevat ühendust: hoia sidet pidevalt, mitte ainult siis, kui see on sulle vajalik; Ei ühtki einet üksi: see, kui oled teistele «nähtamatu», on halvem ebaõnnestumisest; Saa väärtusloome valitsejaks: kuidas kasutada veebikeskkondi nagu LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, et luua tähendusrikkaid kontakte, anda neile sära ning luua võrgustik inimestest, kes aitaksid kaasa sinu eesmärkide ja huvide elluviimisel.

Autor toob raamatus esile ajatuid strateegiaid, mida on kasutanud maailma tuntuimad inimesed Winston Churchillist Bill Clintonini, Vernon Jordanist kuni dalai-laamani.

Siit leiad spetsiifilisi nõuandeid, kuidas käsitleda äraütlemisi, saada inimesi endaga nõustuma, juhtida konverentse ja palju muud.