Tõelisel eesmärgil peab olema vähemalt kaks osalist: panustajad ning kasusaajad

Teenimisele suunatus on piirideta mängus nii tähtis sellepärast, et see aitab luua lojaalset töötajaskonda ning kliendibaasi (ja meelitab ligi investoreid), kes jäävad organisatsioonile truuks nii headel kui ka halbadel aegadel. Just tugev lojaalsus on see, mis annab ettevõttele jõu ning pikaealisuse, mida raha üksinda ei suuda kunagi pakkuda. Kõige lojaalsemad töötajad tunnevad, et nende juhid hoolivad neist päriselt… kuna juhid hoolivadki neist päriselt.

Vastutasuks pakuvad nad parimaid mõtteid, käituvad vabalt ning vastutustundlikult ja lahendavad probleeme ettevõtte kasuks. Kõige lojaalsemad kliendid tunnevad, et ettevõte hoolib nende soovidest, vajadustest ning kirest päriselt… kuna ta hoolibki päriselt. Ja vastutasuks pingutavad nad selle ettevõtte pärast rohkem või maksavad kõrgemat hinda, et just sealt oste sooritada, ning soovitavad sõpradelegi sama.

Ja kõige paremini juhitud ettevõtted tunnevad, nagu hooliksid nende investorid neist päriselt, kui aitavad neil saada võimalikult tugevaks, et oma eesmärki saavutada, ja nii see päriselt ongi. Tulemustest saavad kasu kõik osalised.