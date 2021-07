Nipid, mis aitavad vabaneda ärevusest ja foobiast

«Ärevuse ja foobiate käsiraamat» , millest on nüüd ilmunud kuues väljaanne, on aidanud rohkem kui miljonil lugejal täielikult ja lõplikult paraneda üldistunud ärevushäirest, sotsiaalärevusest, spetsiifilistest foobiatest, paanika - hoogudest, obsessiiv-kompulsiivsest häirest ja muudest ärevusega seotud probleemidest.

See põhjalikult parandatud tõenduspõhine käsiraamat kirjeldab kõige tõhusamaid tehnikaid ärevuse hindamiseks ja ravimiseks ning sisaldab värskeid kliinilisi uurimusi ja täielikku oskuste arsenali, millega vaigistada hirme ja saada ärevad mõtted kontrolli alla.

Põhjalik käsiraamat annab teile kõik vajaliku, et oma ärevusega toime tulla ja hakata elama vabamalt kui eales võimalikuks pidasite. Selle käsiraamatu abiga õpite:

Edmund J. Bourne, PhD on rohkem kui kakskümmend aastat spetsialiseerunud ärevuse, foobiate ja teiste stressiga seotud häirete ravimisele. Tema eneseabiraamatud on aidanud rohkem kui miljonit inimest ja neid on tõlgitud mitmesse keelde.