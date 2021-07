KATKEND ⟩ Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu: jah, 25 aastat tagasi olin tavaline alkohoolik

Seal sügaval ongi ainult üks suur unistus… et jook ja ained ei lõppeks. Ärgata enam ei taha, sest siis oled päriselt ka pettunud, et oled ikka veel elus. Pigem tõmbad end mõneks tunniks uuesti magama. Ja siis hakkab kõik uuesti otsast peale. See on seisund, kus ei saa ilma alkoholi ja aineteta ja ei saa alkoholi ja ainetega enam tegelikult. Mäletan, et minu unistus oli, et voodi kõrval oleks suur viskipudel, mida jala peal saaks keerata, ilma voodist tõusmata, ja et peaparanduseks oleks külmik käeulatuses, et sealt ilma tõusmata külma õlut võtta. See on see koht, kus päeval enam kardinad eest ei tõmba ja telefonile pole põhjust vastata, sest see võiks meelde tuletada välist maailma, kuhu me enam ei kuulu.