Anna oma panus: Eia Uus kogub hoogu oma uuele raamatule!

Mind hämmastas taas, et sõnad paberil võivad viia nii kaugele rändama, lasta tunda maitseid ja tundeid ning kuulda muusikat ja näha vaatepilte, mis tegelikkuses ei ole parajasti meie ümber. Lugedes tekkis tunne, et just praegu olengi seal, vanas värvilises saatuse ja seinamaalingute linnas, kus inimesed räägivad nagu luuletused.