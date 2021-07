Kas sinu laps on indigo-, kristall- või suisa vertikaallaps?

Uue ajastu laste täiesti uus põlvkond on peale sirgumas ning on ülimalt tähtis, et neid lapsi ei kasvatataks inimliigile omaste vanade mustrite järgi, vaid et lapsevanemad tõstaksid massiliselt oma teadlikkust ja toetaksid uusima energiaga valguslaste kasvu kõrgema teadlikkuse ning tõdede järgi. Seda on tähtis meeles pidada, kuna valguslapsed on ülioluline vundament uue ajastu platvormi loomisel. Neil on vaja oma võimeid säilitada ja töös hoida, et nad saaksid oma missiooni siin kehastuses väärikalt teostada! Lapsevanem, kes soovib olla teadlik, suunab oma lapsi nii, et nad saaksid säilitada oma potentsiaali, oma loomingulise vaba olemuse ja võimed. Ta kasvatab ja toetab oma lapsi väga teadlikult, mis tähendab ka energeetilise ja spirituaalse toetuse ning teadmiste rakendamist.