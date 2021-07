Kas üks salapärane laps võib taastada kahe võhivõõra usu armastusse ja usaldusse?

Tüdruk, kes ütleb oma nimeks Ursa, väidab, et on tulnud tähtedelt Maale viit imet nägema. Jo muretseb lapse koduste olude pärast ja lubab tal vastumeelselt enda juurde jääda – ainult nii kauaks, kuni Ursa mineviku kohta rohkem on selgunud.

Jo kaasab võluva lapse saladuse lahendamisse erakliku naabri Gabriel Nashi. Mida rohkem aega kulub, seda rohkem tekib neil küsimusi. Kuidas suudab väike tüdruk Shakespeare’i loomingut mitte ainult lugeda, vaid ka mõista? Miks tema juuresolekul juhtuvad ootamatult head asjad?

Ehkki nende kolme vahele on tekkinud imeline side, teavad nad, et ees ootavad rasked otsused. Kui suvi hakkab lõppema ja Ursal on jäänud näha veel viimane ime, jõuab tüdruku ohtlik minevik nendeni. Sellega lõpuks silmitsi seistes, kistakse valusad saladused päevavalgele ja nende saatuse üle otsustavad tähed.

Enne kirjutama hakkamist töötas Glendy Vanderah Illinoisis ohustatud linnuliikide spetsialistina. Ta on pärit Chicagost, kuid elab Florida maapiirkonnas – koos abikaasa ning nii paljude lindude, liblikate ja põllulilledega, kui ta oma maatükile kohale suudab meelitada.

«Kus mets kohtub tähtedega» on tema esimene romaan.

«Kuigi romaan jätab alguses fantaasiakirjanduse mulje, areneb see mõrvamüsteeriumi elementidega suhtedraamaks, mis kokkuvõttes on ülimalt nauditav lugemiselamus.» – Booklist

«Lummav, läbinägelik ja ebatavaline.» – Novelgossip

«Vanderah’ kaunilt inimlik lugu tuletab meile meelde, et mõnikord peaksime nägema taevatähti puulatvade taga ja laskma neil oma elu valgustada.» – New York Journal of Books.