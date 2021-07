Hoiatan kohe ette ära, et tegemist ei ole klassikalise arvustusega. Järgnev on emotsioonidest kantud sõnaderida, kuna Tammerti suveromaan «Võr(g)utamine», mille eile ühe hingetõmbega läbi lugesin, raputas mind nii ebameeldivalt ja tugevalt, et ei ole senini kogemusest taastunud.