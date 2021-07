Joshi elu on kriisis. Tal lõppes suhe kauaaegse kallimaga, noormees jäi ilma töökohast ja oli sunnitud kolima tagasi koju vanemate juurde. Madalamale langeda enam ei saa. Josh hakkab elus tehtud valikutes kahtlema ja korraga tuleb tal pöörane mõte: lasta elul enda eest otsuseid teha ehk hakata kulli ja kirja viskama. Sest hoolega tehtud plaanide tulemusel on ta nüüd kodutu, töötu ja vallaline.

Naljaga pooleks alanud ettevõtmine muutub kiiresti tõsiseks ja peagi on Joshi saatus täielikult kapriisse mündi meelevallas. Kaotada pole ju enam midagi. Aga mis saab siis, kui mängu tulevad elu suurim võimalus ja unistuste tüdruk – kas münt aitab tal jõuda rikka armueluni või põhjustab pankroti? See on ju armastus … mis saaks viltu vedada?

Josh mõistab, et tema enda otsustusvõime jätab soovida, ja otsustab, et nüüdsest alates viskab ta iga otsuse tegemiseks kulli ja kirja. Ehk annab münt ta elule uue suuna. Ehk aitab see tal unistuste tüdruku leida. Päris kindlasti toob see kaasa uusi seiklusi, põnevaid pöördeid ja ootamatuid teekondi, mis viivad uute võimalusteni. Lustakas, soe ja tujutõstev romantiline komöödia, mis sobib suurepäraselt kõigile neile, kes on armastuses ebaõnne kogenud.