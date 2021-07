Karl Martin Sinijärv soovitab mõnusat suvelugemist

Mis omakorda tähendab, et tööpuudust ei ole karta ka John Grishamil, juurapõhiste põnevuslugude esiautoril. Sisuliselt võib ta võtta suvalise näppujääva ajalehe ja leida midagi, millele üles ehitada järjekordne raamat. «Vahimeeste» puhul nii juhtuski, nagu selgub järelsõnast. Raamatut lugenuna läheb jälle paika killuke sest lõpmata mosaiigist, mis tänased Ühendriigid on. Peale puhtalt meelelahutusliku aspekti on Grishami tõepõhiste ilukirjandusteoste väärtuseks mu meelest just see, et ühest sealmaise elu küljest kujuneb noid lugusid lugedes päris asjalik pilt. Mitte ammendav ega adekvaatne, seda on vähestel kohtunikelgi, aga huvitav on näha, kuidas süsteem töötab ja kuidas ta takerdub.