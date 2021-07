Wim Hofi meetod ehk tõelise sisemise potentsiaali käivitaja

Sel nädalavahetusel toimuval Ühenduses High on Life festivalil ülesastuv Wim Hofi meetodi instruktor Madis Meister selgitab, et Wim Wofi meetod koosneb hingamispraktikatest, külmaga karastamisest ja meeletreeningust. See on hea vahend füüsilise ja vaimse tervise toetamiseks. Sel aastal ilmunud Wim Hofi kirjutatud ja Heliose kirjastatud raamat «Wim Hofi meeetod» annab näpunäiteid, kuidas kasutada oma potentsiaali ning teha selliseid imetükke, mida «Jäämees» Wim Hof teeb.