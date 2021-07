Raamatus on 297 labakinnast igast Eestimaa nurgast koos fotode, mustrite ja juhenditega ning läbi kogemuste sündinud põhjalikud õpetused kinnaste kudumiseks. Suur hulk vanu kindaid on uuesti kootud, loodame, et need pakuvad fotode kaudu inspiratsiooni nii tänapäeva kudujale kui ka kindakandjale.