Kanaldaja Alexis Varnum: muutuv maailm on meie kõigi uus reaalsus

Ta aitab mõista, mida toob inimeste jaoks kaasa see, kui Maa energia-sagedus muutub. Raamat on kirjutatud neile, kes soovivad kohaneda uute energiatega, mõista enda ümber toimuvat ning elada uues reaalsuses ja tõsta oma sagedust.

Enda kohta ütleb Alexis järgmist: «Olen kanaldaja ja nägija ehk see, kellega ja kelle kaudu räägib universum. Suhtun austusega kõikidesse religioonidesse ja jumalatesse, kuid kuulan loodust ja kosmost ning õpin olema ise enda elu looja. Ma ei sea reegleid ega piiranguid ning suhtun austusega inimese enda valikutesse. Juba kümme aastat olen Facebookis jaganud teistega mulle tulnud informatsiooni, kirjutanud prognoose ja kanaldusi, aidanud inimestel mõista ennast ja saada teadmisi uute energiate kohta. Loodan, et see raamat aitab leida selgust selle kohta, mis praegu toimub ja kuidas me loome enda uut reaalsust.»