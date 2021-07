Rõõmusõnum Potteri fännidele: ilmunud on uus raamat!

Dursleyd käitusid sel suvel nii vastikult ja alatult, et Harry Potter ihkas kogu südamest tagasi Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli. Aga just siis, kui Harry oma kohvreid pakkis, sai ta hoiatuse kummaliselt olevuselt, kelle nimi oli Dobby ja kes ütles, et Harry naasmine Sigatüüka kooli põhjustab hirmsa õnnetuse.