«Olen Sofia. Otsin oma tütart. Kas te saaksite mind aidata?»

Nüüd igatseb Sofia tütrega kokku saada, enne kui liiga hilja. Samal ajal otsib ka Zoë Londonis oma tütart. Tütre kadumise tõttu on Zoë senine elu pea peale pööratud. Abikaasa on ta maha jätnud, ning ta poeg tunneb end unustatuna – iga päev on võitlus.