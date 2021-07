«See on sotsialismi marsitakt – see elab meis kõigis!»

Kuidas sai Põhja-Koreast Tripadvisori kõige hinnatum sihtkoht ning miks kogu ülejäänud maailm Põhja-Koread kadestab?

Vastus sellele on chuch’e …

Raamatus «Chuch’e» viib seltsimees Hyungi lugejad kurssi kõige heaga, mida Põhja-Koreal on pakkuda. Korea Rahvademokraatliku Vabariigi Suur Juht teab täpselt, et inimesed teeb õnnelikuks see, kui ei pea töölt koju minema ega kunagi pensionile jääma.

Lisaks juhib raamatu autor tähelepanu kapitalistliku läänemaailma allkäinud moraalile ning esitab üleskutse jätta minevik selja taha ning liituda maailma vägevaima riigiga.

Ülimalt humoorika pildimaterjaliga satiiriline raamat õpetab, miks on kasulik magada töölaua all, kuidas relvastatud piir ja ulatuslik lennukeelutsoon vabastab inimesed kaugsuhete piinast ning miks on hea juba kuueaastaselt täiskohaga tööl käia.