Eluterve pohhuist ei võtagi kõike pohhuistlikult

Eluterve pohhuist kuulis järgmist anekdooti ja muigas mõnuga. Kaks tibi saavad kohvikus kokku. - «Tead, musi ostis mulle eelmisel nädala selle naaritsa kasuka.» - «Vapustav!» - «Ja tead, siis mul oli see auto juba viis aastat vana ja musi ostis mulle tuttika Mersu!» - “Tohoh, vapustav!” - “Ja noh meil juba on mitu suvilat aga nüüd musi ostis mulle päris endale veel oma suvila Hispaanias!» «Vapustav!» - «Aga mis ma siin ikka räägin, räägi, mis sina teinud oled?» - «Tead, ma käisin heade kommete koolis.» - «Tõesti, no mida nad siis seal õpetavad.» No näiteks seda, et selle aseme, et öelda : «Mida sa kurat plärad ja uhkustad, ma ei jaksa seda jama kuulata!», on hea öelda lihtsalt «Vapustav!»