Uus raamat! Tšehhovi novellikogumikele on ilmunud lisa

Kui see kõik vähehaaval vaibus, rahunes hunt pisut ja hakkas märkama, et tema saak, mida ta hambus hoiab ja läbi lume lohistab, on raskem ja justkui kõvem, kui talled sel ajal tavaliselt on; ja lõhnas nagu teistmoodi ning kostis mingeid imelikke hääli... Hunt jäi seisma ja pani oma kandami lumele, et puhata ja sööma asuda, kui järsku vastikusega eemale hüppas. See polnud mitte tall, vaid koerakutsikas, musta värvi, piraka pea ja pikkade jalgadega, suurt tõugu, samasuguse valge laiguga üle terve otsaesise nagu Arapkal. Kommete järgi otsustades oli see kasvatamatu, lihtne krants. Ta lakkus oma muljutud, verise selja üle ja hakkas, nagu poleks üldse midagi juhtunud, saba liputama ja emahundi peale haukuma. See aga urises nagu koer ja jooksis ta juurest minema. Kutsikas lidus järele. Emahunt vaatas tagasi ja laksutas hambaid; kutsikas jäi nõutult seisma, ja nähtavasti otsustanud, et hunt temaga sel moel mängib, pööras koonu talionni poole ning hakkas heledalt ja rõõmsalt klähvima, otsekui kutsuks ta oma ema Arapkat tema ja emahundiga hullama.