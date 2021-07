«Lugeja jagatakse nimetajaga ja saadakse murru väärtus. Kui see on veidi üle ühe, oled inimene. Kui ühest väiksem, siis oled rämps.»

Teose sündmused toimuvad 1990ndate murrangulistel aegadel tuberkuloosisanatoorimis. Autor toob lugejate ette kirju seltskonna, kelle seas on nii noori kui vanu, lihtsaid töölisi, riigiametnikke ja üliõpilasi, aga ka sundravile saadetud kriminaale, kes vanglaseinte vahelt pääsemiseks on end sihilikult nakatanud ja nüüd sanatooriumis «puhkust naudivad».

Kirjeldades elu raviasutuses ja sealsete asukate omavahelisi suhteid, teeb autor ka tagasivaateid minevikku, jutustades «lugusid loos», meeldejäävaim neist on Kaukaasiasse küüditatud tütarlapse saatusest.

Romaani peategelase arvates oleme kogu ühiskonnaga murdejoonel, aga inimestena murrujoonel: murru lugejaks on kõik hea ja nimetajaks lollused, jõhkrus, autus, vägivald. «Lõpuks jagatakse lugeja nimetajaga ja saadakse murru väärtus. Kui see on veidi üle ühe, oled inimene. Kui ühest väiksem, siis oled rämps.»