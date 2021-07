Raamat «Olen see, kes olen» on väga otsekohene ja siiras lugu ühe Arubalt - läbi mitmete rännakute Eestisse tulnud mehe isikliku elu tõusudest ja mõõnadest, sisemaailmast, uskumustest ning elufilosoofiast. See on aus kõnelus oma sügava sisemise minaga, tema kogemuste sõnastamine ja elutarkuste jagamine lugejalegi.