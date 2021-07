Ära soovi endale täiuslikku tulevikku, näe oma elu täiuslikkust juba täna. Veel üks, mida teeme, on täiuslikkuse nõutamine ja seejärel reaalsuse võrdlemine visiooniga sellest, missugune peaks elu olema. See on ka üks vastupanu vorm. Keskendud puudustele, võrdled olemasolevat täiusliku kujutlusega ja tekitad endale emotsionaalset piina. Sama hästi võid valida vaadelda oma elu läbi „mu elu on täiuslik just sellisena, nagu see praegu on“–läätse. Selleks, et kinkida endale sisemine rahu ja saada emotsionaalselt kõigutamatuks, pead lahti laskma vastupanust kõigele, mis on juba toimunud või hakkab kunagi toimuma, ükskõik kui valus see tol hetkel ka polnud või kui hirmutav mõni võimalik tulevikusündmus ka ei tundu. Saad seda teha oma reaalsust tingimusteta aktsepteerides nii, nagu see on.