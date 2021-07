Heinsalu läheneb vaimsusele läbi kolme märksõna: ausus, avatud meel, valmisolek. Ausus tähendab seda, et sa suudad välja öelda: «Olen alkohoolik», «Olen narkomaan», «Mu elu on segi paisatud», «Olen alkoholi ees jõuetu», «Vajan abi. Ma ei suuda sellega üksi toime tulla». Need, kellel on keemiline sõltuvus, mõtlevad, et nad ei tohigi tõtt rääkida. Nad usuvad, et kui seda teevad, siis tõugatakse nad eemale. Tegelikult on Heinsalu sõnul hoopis vastupidi – kui sa ei räägi tõtt, ei saa keegi sind aktsepteerida.