Merit Raju – kirjanik, elustiiliettevõtja ja enesearengufestivali korraldaja on kirjutanud raamatud «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni», «Leia oma tee», «Kõhule pai» ja «Vaba ja metsik». Merit Raju räägib, et elu vundamendiks on kolm põhiteemat: töine eneseteostus, tervis ja suhted, millele just Hea Elu enesearengufestivalil keskendutakse.