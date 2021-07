Kirjanik Merit Raju: süües kasvab isu ja tegutsedes kasvab enesekindlus

Merit on veendunud, et kõik saab alguse julgusest. «Julgusele järgneb sinu oskuste, võimete, teadmiste ja enesekindluse kasv,» sõnas ta.

Merit tuli aastal 2007 esimest korda kontoritöö pealt ära, et võtta vaba suvi, millest sai vaba aasta. Hiljem tuli ta uuesti töölt ära, et hakata vabakutseliseks ja järgmine kord juba selleks, et hakata ettevõtjaks. «Ma leidsin vabakutselise ja ettevõtja elust väga palju eneseteostust, tähendusrikkust ja vabadusetunnet. See on minult nõudnud julgust. Julgusega kasvab kompetents ja siis omakorda enesekindlus,» lausus Merit.

28-aastaselt tekkis Meritil soov kirjutada oma esimene raamat. Koos selle sooviga tuli temas üles palju häbi- ja väärtusetusetunnet. Teise raamatu puhul ei tegelenud ta enam sellega, kas tema on piisav, vaid sellega, et kas raamatu sisu on piisav.«Nüüd kirjutan oma kaheksandat raamatut ja mõtlen iga lause puhul, et kas see on parem, kui vaikus,» tõdes Merit.