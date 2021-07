Eesti keeles ilmus Katarzyna Ryrychi ainulaadne lasteraamat «Takjaväli»

Takjavälja ääres elavatest lastest saavad täiesti ebaharilike sündmuste tunnistajad. Keegi muutub konnaks. Sokkides kasvavad mustad augud. Saladuslik härrasmees kõnnib ringi, äikesepilv nööri otsas. Kiik ärkab ellu ja proua Dora karbikesest paneb plehku igavus. Kas tõesti võib olla tõsi, et kõik niidid viivad ühe kummalise vana naise ja tema kassini? Raamatus on 120 lk ja see sobib lugemiseks-kuulamiseks alates vanusest 8+.