Lugu sellest, kuidas Lenno Vaitovski Riias korterit otsides Bonijat ja Klaidsi kohtas

Püüdsin kogu väega oma miimikat kontrollida, et mitte naerma hakata, kuigi midagi naljakat ju polnud – olin jätkuvalt koduta. Bonija ja Klaids olid seevastu üsna tõsiseks muutunud. Oli selge, et oodatud maakleritasu ei pruugigi sülle kukkuda. Kuna Bonija jäi veel omanikuga midagi seletama, seisime sõnatu Klaidsiga maja ees. Ma arvan, et ta on üks vaiksemaid lätlasi, kellega mul on olnud au kohtuda. Küsisin ise viimaks, et mis ta arvab – kas see lagunev majasein ka kunagi korda tehakse? «Tõenäoliselt,» vastas ta. See oli ka ainus sõna, mida ma ta suust kuulsin.

Bonija väljus majast ning istusime kõik autosse. Kuna uks oli enne mulle väljastpoolt avatud, siis märkasin alles nüüd, et tagaistmel puudub seespool link ukse avamiseks. Mitte et see oleks olnud lapselukuga lukus – tervet linki polnud! Autos oli väga vaikne, Bonija ja Klaids vaatasid teineteisele otsa, ilmselt mõeldes, mida järgmiseks teha, ja tagaistmel avas uksed paanikaosakond. Kuhu mind nüüd viiakse? Ma isegi ei tea, kuspool on Riia «Männiku karjäär»! Palju mul sularaha kaasas on? Palju mul üldse raha on?!