Eesti Kirjandusmuuseumis saab tutvuda väljapanekuga C.R. Jakobsoni käsikirjalisest pärandist

Eksponeeritud originaalkäsikirjade hulgas on tema kooliaegseid vihikuid, kirju abikaasale, L. Koidulale ja J. Kölerile, lisaks käsikirju, luuletusi, noodiraamatuid ning näiteid erinevatel teemadel kirjutatud artiklitest ja peetud kõnedest. Samuti ei puudu väljapanekust C. R. Jakobsoni käsikirjaline kaustik 1868. ja 1870. aastal Vanemuise seltsis peetud kolme isamaakõnega, mis on ilmunud raamatutena aastail 1870, 1873, 1882 ja käsikirja faksiimile-väljaandena ning kommentaaride ja järelsõnaga 1991.aastal. Nimetatud trükiseid säilitatakse Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus ning neid on külastajail võimalik kohapeal ka sirvida. Lisaks saab lehitseda ka ajalehe «Sakala» esimest aastakäiku 1878. aastast.