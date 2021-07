Kas kristlus on kriisis? Mark Vernon ütleb, et on

Otsides vastust küsimusele, miks see nii on, toetub Vernon C. S. Lewise ja J. R. R. Tolkieni lähedase mõttekaaslase, briti filosoofi Owen Barfieldi (1898–1997) läbinägelikele arutlustele. Barfield jõudis kultuure analüüsides järeldusele, et aja jooksul inimeste elukogemus ja teadlikkus maailmast muutuvad, ühes sellega ka taju loodusest, kosmosest ja jumalikust.